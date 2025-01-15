الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تحضير وزراء... وتغيّرات في 48 ساعة!

2025-01-15 | 01:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحضير وزراء... وتغيّرات في 48 ساعة!
تحضير وزراء... وتغيّرات في 48 ساعة!

جاء في أسرار الصحف المحلية بـ 15-1-2025:

الجمهورية

- دأبت أحزاب ومجموعات معارضة إلى الاجتماع بمسؤولي قواعدها خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من أجل تحضير مناصيرها لتقبّل تغيّر الخطاب السياسي وتخفيض النبرة تجاه الحكم.

- يضع حزب معارض بارز سلة من المستشارين والاختصاصيّين المقيمين والمغتربين في الصورة تمهيداً لإعطائهم أدواراً حول بعض وزراء الحكومة المقبلة.

- حضّر حزب بارز 4 أسماء من كوادره القانونية الاقتصادية لإيصال اثنَين منها إلى وزارتَين إشكاليّتَين واحدة ميثاقية والأخرى تدور حولها حملات إعلامية.

اللواء

- بحسب أوساط دبلوماسية، فإن مهمة سفراء الخماسية مستمرة لمواكبة تنفيذ القرار 1701 وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات.

- تطالب جهات معنية في حزب بارز بعدم الرهان على أي علاقات تحالفية مع تيار معروف.

- كشف مصدر مطَّلع أن الرئيس المكلَّف هو من أبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة القرار 1701 الذي أوقف العمليات الحربية عام 2006

البناء

- قال مصدر نيابي إن القرار لدى الثنائي بالمشاركة في الحكومة لم يتخذ بعد وقرار المقاطعة كذلك وإن الأمر لن يتم حسمه عبر شكليات الاستشارات النيابية التي تسبق تشكيل الحكومة وتوقع عقد جلسات مصارحة ونقاش عميق وتفصيلي بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام وقادة حركة أمل وحزب الله لأن المطلوب تفاهمات تضمن المشاركة والتزام الحكومة بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع السعودية ورئيس الجمهورية. وكان يفترض تطبيقه عبر حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وينتظر الثنائي سماع موقف الرئيس سلام من هذا الاتفاق الذي بات يعرف تفاصيله سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي.

- قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول اتفاق غزة إن قيادة المقاومة تلقت رسائل من حوالي 50 أسيراً من قادة التنظيمات الفلسطينية من الأسرى المحكومين بالمؤبد يتمنون فيها على قيادة المقاومة عدم ربط التوصل الى اتفاق يضمن الإفراج عنهم. وكتب كل من هؤلاء القادة الأسرى تمنياً شخصياً على قادة المقاومة بألا تتردّد في توقيع الاتفاق إذا حقق الشروط الوطنية وبقي عالقاً على البت بالإفراج عنهم.

تحضير وزراء... وتغيّرات في 48 ساعة!

محليات

الصحف اللبنانية

الصحف المحلية

الحكومة اللبنانية

اللجنة الخماسية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مختلفة عن سابقاتها كلياً.. هذا شكل الحكومة المنتظرة
هل تُستغل "الميثاقية" لتعزيز المصالح الطائفية؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025