بأقل من 4 ساعات.. توقيف قاتل صاحب المعرض في ضبية

أفادت مصادر "الجديد" بأنّ قوى الأمن الداخلي، نفذت عملية نوعية مشتركة بين شعبة استقصاء الجنوب وفصيلة انطلياس – سريّة الجديدة، أسفرت عن توقيف المدعو علي عون، المتهم بقتل الشاب جورج روكز داخل معرض السيارات الخاص به في ضبية.



ووقعت الجريمة مساء يوم الثلاثاء، حين استُهدِف صاحب المعرض الذي يقع بالقرب من متاجر "ABC" في منطقة ضبية شرقي بيروت. وتعرض الرجل لإطلاق نار على رأسه من قبل مجهولين، الذين قاموا بسرقة سيارة فاخرة من نوع "مرسيدس – جي كلاس" قبل أن يفروا بها إلى جهة غير معروفة.