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محليات

بيان هام من وزارة السياحة.. ماذا جاء فيه؟

2025-01-15 | 09:40
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بيان هام من وزارة السياحة.. ماذا جاء فيه؟
بيان هام من وزارة السياحة.. ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار التعميم رقم 1، موجها الى الادلاء السياحيين في لبنان، وجاء فيه:

"في اطار جهود وزارة السياحة لتعزيز وتطوير القطاع السياحي في لبنان، وعطفا على التعاميم السابقة الصادرة عن الوزارة بما يتعلق بتنظيم مهنة الادلاء السياحيين واصدار بطاقات دليل سياحي جديدة تتوافق والمعايير العصرية المعتمدة، تدعو وزارة السياحة جميع الادلاء السياحيين المستوفين للشروط القانونية، الى الحضور لاستلام بطاقاتهم للعام 2025 من قلم الديوان في وزارة السياحة اعتبارا من يوم الجمعة 17 كانون الثاني 2025".

بيان هام من وزارة السياحة.. ماذا جاء فيه؟

محليات

لبنان

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