الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

موظفو “تاتش” و”ألفا” يلوّحون بالتصعيد

2025-01-16 | 04:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
موظفو “تاتش” و”ألفا” يلوّحون بالتصعيد
موظفو “تاتش” و”ألفا” يلوّحون بالتصعيد

رفضت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي في لبنان، في بيان، “الضغوط التي تمارسها وزارة الاتصالات على إدارة كل من شركتي تاتش وألفا لتمرير توظيفات جديدة وترقيات تعتمِد على المحسوبية والإستنسابية، منتقدة قضم حقوق مالية مستحِقة للموظفين والتمييز الذي يمارسه وزير الوصاية بين الموظفين وفقا للإنتماء السياسي وحرمان ما تبقى منهم من حقوقهم، ملوّحة بخطوات تصعيدية”.

وهنأت رئيس الحكومة المكلَّف نوّاف سلام ب”تسميتِهِ رئيسا مكلَّفا لتشكيل الحكومة الجديدة في العهد الجديد، و نقدِّم له صادق التمنيَّات بالتوفيق والنجاح”.

واضافت: إن النقابة تتابع ما يجري وما تتعرض له إدارتا شركتيّ الخليوي alfa/MIC1 و touch/MIC2 من ضغوط من قِبَل وزارة الإتصالات لتمرير توظيفات جديدة وترقياتٍ قيد التنفيذ، تعتمِدُ على المحسوبية والإستنسابية، وتعتبره أمرا مُستَغربا ومرفوضا في محاولة لإستغلال الفترة الفاصلة بين حكومة تصريف الأعمال وتأليف الحكومة الجديدة. كما يُعتبر خرقا لمبدأ تصريف الأعمال بالمعنى الضيِّق لها”.

واضافت:”وإذا كان لا بُد من ذلك، ألا يستحق من تعب وضحَّى في سنين الصعاب أن يأخذ ترقيته وحقوقه؟ ألا يستحقّ الموظف الذي لم يتمّ تثبيته لغاية الآن، وهم كثر من حمَلَة الشهادات، أن يتم تثبيته قبل تطبيق الزبائنية السياسية؟ واستغربت قضم حقوق ماليّة مُستحِقّة للموظفين بغضّ النظر عن منصبهم وما يتقاضون من مستحقاتٍ وتقديماتٍ حصلوا عليها بموجب خبرتهم وسنين عملهم”.

وسألت:”وفقاً للمبدأ العام بتساوي الجميع أمام القانون والأنظمة المعمول بها، كيف يحق لوزير الوصاية التمييز بين الموظفين وفقا للإنتماء السياسي وحرمان ما تبقى من الموظفين من حقوقهم؟”، لافتة إلى ان “ما يجري هو ضرب للمبادئ التي وُضعت في انطلاق العهد الجديد والتي أعطت اللبنانيّين الآمال لبناء مستقبل أفضل”.

وقالت: “لقد طلبت النقابة عقد إجتماع مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، منذ نحو أسبوع ولم يتمّ تحديد الموعد حتى الآن. وكذلك، طلبت الإجتماع بإدارتي الشركتين على نحوٍ عاجل وهي تنتظر الردّ”.
وختمت:” إن النقابة، ستبقي يدها ممدودة للحوار، وتأمل من جميع المعنيين تدارك الأمر قبل اتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على القطاع، وتتابع إتصالاتها على كل الصُعد لمعالجة هذه الأمور بشكل عاجل”.

موظفو “تاتش” و”ألفا” يلوّحون بالتصعيد

محليات

الفا

تاتش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد من قصر بعبدا: لقاء مرتقب سيجمع الرئيس جوزاف عون بـ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري
مراسلة الجديد: وصول وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

اقرأ ايضا في محليات

أمنيون وموظفون جدد إلى التحقيق في قضية المرفأ.. الجديد تكشف التفاصيل
10:59

أمنيون وموظفون جدد إلى التحقيق في قضية المرفأ.. الجديد تكشف التفاصيل

المحقق العدلي طارق البيطار يستدعي موظفين ​جدد في المرفأ ومعهم لائحة جديدة من ضباط الأمن العام والجيش والجمارك والجديد تنشر أسماءهم:

10:59

أمنيون وموظفون جدد إلى التحقيق في قضية المرفأ.. الجديد تكشف التفاصيل

المحقق العدلي طارق البيطار يستدعي موظفين ​جدد في المرفأ ومعهم لائحة جديدة من ضباط الأمن العام والجيش والجمارك والجديد تنشر أسماءهم:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025