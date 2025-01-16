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محليات

تمديد مفعول قرار تسوية أوضاع صهاريج المحروقات النفطية

2025-01-16 | 09:22
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تمديد مفعول قرار تسوية أوضاع صهاريج المحروقات النفطية
تمديد مفعول قرار تسوية أوضاع صهاريج المحروقات النفطية

اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ورئيس نقابة أصحاب الصهاريج في لبنان ابراهيم السرعيني، وأمين السر ماهر سليم، ومسؤول الاعلام في النقابة فادي ابو شقرا، في حضور رئيسة المصلحة الفنية في الوزارة صفاء ابراهيم.

وتناول البحث موضوع صيانة الصهاريج القديمة وتطبيق شروط السلامة العامة، في ضوء القرار المشترك لوزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رقم 1\1\أ ت\ م تاريخ 21\1\2019 (تسوية أوضاع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيّلة)، والقرار رقم 1\1\أ ت\م تاريخ 28\2\2022 (تمديد مفعول القرار رقم 1\1\أ ت\م تاريخ 21\1\2019 لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 20\1\2025

وبعد المناقشات تمّ الاتفاق على تمديد مفعول القرار المذكور أعلاه لمدة سنة، وإصدار قرار خلال هذه الفترة يتعلق بإلزامية تأمين الشروط العامة من خلال إجراء أعمال الصيانة العامة لصهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيّلة. ودعا المجتمعون أصحاب الصهاريج القديمة الى المبادرة لتسوية أوضاع صهاريجهم حفاظاً على السلامة العامة والالتزام بالآلية الموضوعة من قبل وزارتي الطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة، والمنصوص عليها في مشروع القرار الذي سيصدر عن الوزارتين حول هذا الموضوع.

في ختام اللقاء، قدم المجتمعون درعاً تكريمية للوزير فيّاض تقديراً لجهوده الحثيثة التي بذلها والدور الحيوي الذي لعبه في مواجهة التحديات التي واجهت قطاع المحروقات وضمان استمرارية توافرها في ظروف صعبة واستثنائية، ما عزّز استقرار هذا القطاع الحيوي. وأثنى المجتمعون على عمله الدؤوب ومتابعته المستمرة لاحتياجات الناس بحس وطني صادق، مؤكدين أن بصمته الايجابية ستبقى علامة فارقة في مسسيرة هذا القطاع.

تمديد مفعول قرار تسوية أوضاع صهاريج المحروقات النفطية

محليات

وليد فياض

لبنان

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