حزب الله لن يشارك في الحكومة.. وحصة "الشيعة" ستذهب إلى حركة أمل (نداء الوطن)

علمت صحيفة نداء الوطن، أن "الاتصالات تكثفت في الساعات الماضية عبر وسطاء بين بعبدا وعين التينة من أجل احتواء انتفاضة بري وحزب الله، وتراهن بعبدا على حصول خرق خلال لقاء سلام - بري اليوم، وتبقى أجواء القصر الجمهوري حذرة حتى انتهاء اللقاء. وفي حال كان اللقاء سلبياً، عندها لكل حادث حديث".

