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محليات

غوتيريش من الناقورة: الاحتلال لمناطق في جنوب لبنان يجب أن يتوقف

2025-01-17 | 06:20
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غوتيريش من الناقورة: الاحتلال لمناطق في جنوب لبنان يجب أن يتوقف
غوتيريش من الناقورة: الاحتلال لمناطق في جنوب لبنان يجب أن يتوقف

زار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والفود المرافق مقر قوات اليونيفيل في الناقورة حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل الجنرال ارلدو لاثارو، حيث قدمت له ثلة من جنود حفظ السلام التحية، انتقل بعدها إلى لاثارو وعقد اجتماعاً موسعاً.

والقى غوتيريش كلمة توجه فيها الى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وجاء في الكلمة: "عزيزي الجنرال أرولدو لاثارو ساينز وقيادة البعثة،

الأعزاء في فريق اليونيفيل،

 إنه لشرف عظيم أن أكون معكم بعد واحدة من أكثر الفترات تحدياً التي يمكن تخيّلها.

لقد أخبرت العالم أنكم جميعاً لستم فقط على الخط الأزرق في لبنان، بل أنتم على خط المواجهة من أجل السلام.

 إن مهمة اليونيفيل هي البيئة الأكثر تحدياً لقوات حفظ السلام في أي مكان."

وأضاف: "يوماً بعد يوم - وشهراً بعد شهر - وقفتم بشجاعة وتفانٍ ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق.

 وكانت خدمتكم المستمرة - بما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها لتنفيذ ولايتكم بموجب القرار 1701 - ضرورية ورائعة.

لقد أظهرتم قيمة "الخوذ الزرقاء" في ردع العنف ودعم التهدئة وتوفير الوصول الإنساني وحماية المدنيين.

 كانت مساهماتكم حاسمة في دعم استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.

أنا فخور بكم للغاية.

أود أن أعلمكم أن قرار بقاء قوات اليونيفيل في مواقعها تم اتخاذه بعد دراسة مُعمَّقة لسلامتكم وأمنكم.

 لقد كنت واضحاً تماماً: إنّ جميع الأطراف لديها التزام بضمان سلامة موظّفينا.

يجب احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

 إنّ الهجمات ضدّ قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة على الإطلاق.

إنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جريمة حرب.

 والآن، وبفضل جهودكم إلى حدّ كبير، نحن في فترةٍ من الهدوء النّسبي الذي يحتاج إلى رعاية.

وهذا يمثّل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدّمٍ حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتوفير الأمن والاستقرار الدائمَين لشعبَي لبنان وإسرائيل.

لديكم دعمنا الكامل لإجراء أي تعديلات قد تكون ضرورية خلال هذه المرحلة الجديدة.

سنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول المساهمة بقواتٍ في اليونيفيل لضمان حصولكم على القدرات المعزَّزة – بما في ذلك إزالة الألغام والتخلّص من الذخائر غير المنفجرة – بغية تمكينكم من استئناف الدّوريات ومهام المراقبة الموكَلة إليكم.

أعلم أن هذه القدرات، إلى جانب تكييف أسلوب العمليات ضمن إطار ولايتكم، هي حيوية لاستعادة حرية الحركة والوصول في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل.

سأؤكد على هذه الرسائل في اجتماعاتي غداً مع القادة اللبنانيين.

إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثّلان انتهاكاً للقرار 1701 ويشكلان خطراً مستمراً على سلامتكم وأمنكم.

يجب أن يتوقف هذا.

هذا ولا بد من أن أشير إلى أن اليونيفيل قد كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

إن وجود أفراد مسلّحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان.

سأعيد التأكيد على هذه النقاط أيضاً في اجتماعاتي في بيروت.

إنّ القوات المسلّحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعمٍ من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية.

إنّ دعمكم القوي وتنسيقكم الوثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية سيكونان أساسيّين لدعم وقف دائم للأعمال العدائية ولتحقيق الهدف المنشود من القرار 1701.

سنواصل حثّ المجتمع الدولي على تعزيز الدّعم للقوات المسلّحة اللبنانية.

إنّ الطريق أمامنا محفوفٌ بالتحديات. ولكن معاً، يمكننا اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التقدم المرجوّ.

مرة أخرى، أشكركم جميعاً على كل ما قمتم به – وما تقومون به – من أجل السلام."

****

غوتيريش من الناقورة: الاحتلال لمناطق في جنوب لبنان يجب أن يتوقف

محليات

غوتيريش

الامم المتحدة

اليونيفيل

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