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محليات

الجبهة الشعبية تنعي اللواء داوود مراغة "أبو أحمد فؤاد"

2025-01-17 | 06:43
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الجبهة الشعبية تنعي اللواء داوود مراغة &quot;أبو أحمد فؤاد&quot;
الجبهة الشعبية تنعي اللواء داوود مراغة "أبو أحمد فؤاد"

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نائب أمينها العام السابق، القائد الوطني الكبير اللواء داوود مراغة "أبو أحمد فؤاد"، الذي توفي اليوم .

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن "أبو أحمد فؤاد تَرجّل بعد صراعٍ مع المرض، وبعد أن أفنى حياته مدافعا عن قضيته وشعبه، ثابتا على المبادئ حتى آخر لحظات حياته، تاركا إرثا وطنيا ونضاليا يضيء مسيرة الأجيال القادمة."

وعزت الجبهة الشعبية "جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم وإلى عائلة القائد الكبير الراحل، وعموم رفاقه وأصدقائه وكل من عرفه وأحبه، معاهدة إياهم على أن تبقى وفية لإرثه النضالي."

وبحسب بيان النعي فإن الراحل "من مواليد القدس المحتلة عام 1942 من بلدة سلوان .وقد انتمى منذ شبابه المبكر لحركة القوميين العرب، وكان لاحقا من أوائل المؤسسين للجبهة الشعبية في كانون الأول/ديسمبر 1967، إلى جانب القائد المؤسس جورج حبش وكوكبة من القادة المؤسسين.

وخاض الراحل، مسيرة نضالية حافلة تقلد خلالها مسؤوليات كبيرة داخل الجبهة الشعبية، واختير مسؤولاً للدائرة السياسية للجبهة، ثم نائباً للأمين العام خلال المؤتمر السابع للجبهة عام 2013، ليواصل دوره الوطني في تعزيز نهج النضال والوحدة الوطنية حتى وفاته."

الجبهة الشعبية تنعي اللواء داوود مراغة "أبو أحمد فؤاد"

محليات

الجبهة الشعبية

اللواء داوود مراغة

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