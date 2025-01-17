الثنائي الشيعي.. مقاطعة أم مشاركة في الحكومة؟#الجديد @SAboumerhi pic.twitter.com/zbEtd24JZA
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 17, 2025
الثنائي الشيعي.. مقاطعة أم مشاركة في الحكومة؟#الجديد @SAboumerhi pic.twitter.com/zbEtd24JZA
ذكرت صحيفة "الأنباء" الألكترونية أن اتجاه الرئيس نبيه بري هو للمشاركة في الحكومة العتيدة، وأن الامر بُحث بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الغداء الذي أقيم على شرف الأخير في قصر بعبدا، يوم أمس الجمعة.
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