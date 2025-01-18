بالفيديو- قوة للإحتلال تتوغل في حي الدبش ببنت جبيل

ارتفعت في العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، ضمن فعاليات العام العشرين لغياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لافتات كبيرة بخلفية بيضاء تحمل صورة للرئيس الشهيد والى جانبها تاريخ 14 شباط ورسم لنصف أرزة باللون الأخضر يكمّلها قلب باللون الأحمر، وفوقهما كلمة لبنان يرتفع فوقها رسم لقلب على شكل "بالون" مربوط بخيط.