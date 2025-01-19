إطلاق نار يستهدف دورية للجيش .. وإصابة في صفوفه
أصدر الجيش بيانًا حول تعرّض إحدى دورياته لإطلاق نار أثناء تنفيذها مهمة لحفظ الأمن في منطقة القصر – الهرمل على الحدود اللبنانية - السورية. وأوضح البيان أن مسلحين مجهولين من الجانب السوري أطلقوا النار على الدورية، ما دفع عناصر الجيش للرد على مصادر النيران، مما أدى إلى وقوع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة. تم نقل الجندي المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة اتخذت تدابير أمنية مشددة، وأن التحقيقات جارية لمتابعة الحادثة.