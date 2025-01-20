لتعزيز أمن المرافق الحدودية.. حمية يوقع على اتفاقية فرنسية!

في إطار تعزيز أمن المرافق الحدودية، وتحديث وصيانة نظام إدارة الحدود الجوية والبرية والبحرية الخاص بالمديرية العامة للأمن العام اللبناني، وقّع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه اليوم في العاصمة الفرنسية على اتفاقية مع شركة تالس (THALES) الفرنسية، التي تعنى بنظام إدارة الحدود الآمن؛Secure Boarding Management System (SBMS)؛ وهو نظام متكامل يستخدم لتسهيل وتنظيم عمليات دخول المسافرين، وذلك في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانيه في باريس زياد طعان، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ورئيس دائرة امن عام المطار العميد جوني الصيصة.

بعد مراسم التوقيع، اكد حميه على ان هذا النظام هو نظام متكامل يستخدم لتسهيل وتنظيم عمليات عبور المسافرين عبر المرافق الجوية والبرية والبحرية بشكل آمن وفعّال لتعزيز الأمن الوطني وضمان الإمتثال للقوانين والتقيد بالتعليمات، والتحقق من مستندات ووثائق السفر والتأشيرات الممنوحة، وذلك بإستخدام أنظمة قراءة إلكترونية حديثة، وكاميرات وآلات بصم متطورة، للتدقيق في صحة المعلومات ومطابقتها للقواعد والبيانات الأمنية العالمية .

وأشار الوزير حمية ايضا إلى ان هذا النظام مرتبط بقواعد بيانات محلية ودولية مثل الإنتربول وأنظمة معلومات المسافرين مع قوائم الخطر أو المطلوبين. واكد ان نظام BMS ، المطبّق حاليا في مطار رفيق الحريري الدولي والمصنّع من قبل شركة THALES الفرنسية، يحتاج، وبعد سنوات من العمل به، إلى اجراء تحديثات في بعض برامجه ومعالجة الثغرات التقنية التي ظهرت خلال فترة التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل من قبل الشركة المصنّعة لضمان فعالية هذا النظام وسرعة عمله في جميع الظروف، وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع هذا العقد مع الشركة الفرنسية لتطوير برامجه وتحديثها وضمان تنفيذ المهمات المطلوبة وتأمين الصيانة خلال السنوات القادمة، مع إمكانية زيادة نقاط التفتيش في جميع الدوائر والمراكز الحدودية البرية والبحرية التابعة للأمن العام اللبناني، لتوحيد الإجراءات الامنية والادارية وتأمين حركة انتقال آمنة وسليمة للعابرين والوافدين.