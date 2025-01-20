الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

هل خسر المودعون أموالهم؟ توضيح من مصرف لبنان

2025-01-20 | 06:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هل خسر المودعون أموالهم؟ توضيح من مصرف لبنان
هل خسر المودعون أموالهم؟ توضيح من مصرف لبنان

صدر عن وحدة الاعلام والعلاقات العامة البيان التالي:

بيروت في ٢٠/١/٢٠٢٥

بيان صادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري. 

‎ينتشر في بعض الوسائل الاعلام ومواقع التواصل
 الاجتماعي كلام منسوب الى حاكم مصرف لبنان بالانابة يشير ان على المودعين تقبل خسارتهم لودائعهم في المصارف. 
ان تلك المقولة لا تمت الى الحقيقة بصلة وهي لا تعبر عن موقف الحاكم او المجلس المركزي بهذا الخصوص. 
لقد عرض حاكم مصرف لبنان بالانابة رؤية عامة لكيفية معالجة هذه الودائع في عدة مناسبات، ولم تتضمن، باي شكل من الأشكال دعوة المودعين لقبول خسارة او ما شابه ذلك، كما لا يمكن الإجتزاء من حديث على هذه الدرجة من الأهمية والحساسية.
وبكل حال فإن هذا الامر لا يتماشى مع المبادئ التي عمل عليها الحاكم بالانابة منذ استلامه مهامه لغاية اليوم.
فإقتضى التوضيح.  

وحدة الاعلام والعلاقات العامة.
هل خسر المودعون أموالهم؟ توضيح من مصرف لبنان

محليات

مصرف لبنان

مصارف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - مراسل الجديد يواكب عودة أهالي القرى الأمامية
ميقاتي: نواف سلام شخصية وطنية ودولية ذات بُعد حقوقي ودبلوماسي يعتز بها الوطن ونتمنّى له كلّ النجاح في مسيرة النهوض والإنقاذ

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - حريق في مطعم قرب مرفأ بيروت.. والإدارة تحذرّ
09:32

بالفيديو - حريق في مطعم قرب مرفأ بيروت.. والإدارة تحذرّ

أوضحت إدارة مرفأ بيروت أن الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل أحد المطاعم الصغيرة يقع خارج نطاق حرم المرفأ.
وأكدت الإدارة أنها حذرت مرارًا وتكرارًا من مخاطر انتشار الأكشاك بشكل عشوائي في محيط المرفأ، على الرغم من صدور قرارات ملزمة عن الجهات المعنية، إلا أن أحدًا لم يستجب لتلك التحذيرات.
وإذ تضع الإدارة هذا الأمر مجددًا برسم المعنيين.

09:32

بالفيديو - حريق في مطعم قرب مرفأ بيروت.. والإدارة تحذرّ

أوضحت إدارة مرفأ بيروت أن الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل أحد المطاعم الصغيرة يقع خارج نطاق حرم المرفأ.
وأكدت الإدارة أنها حذرت مرارًا وتكرارًا من مخاطر انتشار الأكشاك بشكل عشوائي في محيط المرفأ، على الرغم من صدور قرارات ملزمة عن الجهات المعنية، إلا أن أحدًا لم يستجب لتلك التحذيرات.
وإذ تضع الإدارة هذا الأمر مجددًا برسم المعنيين.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025