طقس شباط اللّباط.. ماذا ينتظرنا؟

وجاء في النشرة الآتي:

الأربعاء: غائم بشكل عام مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من بعد الظهر، وهطول أمطار مساءً.

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم مع أمطار متفرقة، وأمطار غزيرة فجرًا، وثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الحرارة: بين 12 و19 درجة على الساحل، من 4 إلى 12 درجة فوق الجبال، ومن 4 إلى 15 درجة في الداخل.

الرياح: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و35 كم/س.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.