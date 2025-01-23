ميقاتي خلال استقباله بن فرحان: نأمل إحتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات

وشارك في اللقاء الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وخلال الاجتماع تمنى ميقاتي" أن تكون زيارة معالي الوزير فاتحة لعودة جميع الاخوة السعوديين الى لبنان ".

وقال:"مع بداية عهد فخامة الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، فاننا نتطلع بأمل الى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي".

وأضاف: "ان العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، زادتها السنوات عمقا ورسوخا وكانت فيها المملكة الى جانب لبنان دائما، السند والعضد في الملمات، وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، الى أي طائفة أو مذهب أو فريق سياسي انتموا".