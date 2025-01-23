مقدمة نشرة أخبار الجديد

متنقِّلاً على جسر المطار / الذي يفصِلُ الضاحيةَ إلى ضِفتين/ عَبَرَ الزائرِ السعودي فوقَ الرُّكامِ إلى أعالي بعبدا/ وعن قطيعةٍ بَلغت خمسةَ عَشَرَ من الأعوام // شَهدتِ الساحةُ اللبنانية أولَ زيارةٍ لرأسِ الدبلوماسيةِ السعودية / واستَقبلت بيروت وزيرَ خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان / القادِمَ على أحدِ أجنحةِ الخماسية بعدما تَجاوزَ لبنان قُطوعَ الفراغِ الرئاسي/ إلى التكليفِ الحكومي/ ووقَفَ عند أعتابِ التأليف/./

جاء بن فرحان مبارِكاً بالعهد الجديد / ومن القصر الجمهوري أُولى محطاتِه / عبّر عن الثقة بقدرة الرئيس جوزاف عون والرئيسِ المكلف تشكيلَ الحكومة على تحقيقِ الاستقرار/ وأضاف في تصريحٍ مقتضَب أنَّ تطبيقَ الإصلاحاتِ سيعززُ ثقةَ العالمِ بلبنان/ من جهته أمَلَ الرئيس عون أمام الزائرِ السعودي أن تتعززَ العلاقاتُ الثنائية وتزدادَ قوةً في المجالاتِ كافةً وأن يعودَ الإخوةُ السعوديون إلى لبنان من جديد / وأضاف أن خِطابَ القَسم كُتب ليُنَفذَ وهو عَكَسَ إرادةَ الشعبِ اللبناني وتحدثَ بلغتِه وأولوياتِ المرحلةِ المقبلة إعادةُ الإعمار والوضعُ الاقتصادي ودعمُ الجيشِ والمؤسَّساتِ الأمنية. ومن كلمة السرّ المعقودةِ على الإصلاح باباً للانفتاح / جال بن فرحان بين عين التينة والسرايا معتصِماً بالصمت /./ وعلى وقع ضجيجِ التأليف وعراقيلِه/ لعبت اسرائيل بالنار واتفاقِه / وعَقدت حكومتُها المصغرة اجتماعا مَهدت فيه لتمديد الستين يوما واعتبرت انَّ الاتفاقَ لا يتمُّ تنفيذُه بالسرعة الكافية فيما نَقلت رويترز عن دبلوماسين انَّ الجيشَ الاسرائيلي سيظلُّ موجوداً في اجزاءٍ من جنوب لبنان / في المقابل لم يقعْ حزبُ الله في شِرْكِ استدراجِه الى الميدان فجَيَّرَ المَهمةَ للدولة / وفي بيانٍ تحذيري قال الحزب: لن يكونَ مقبولاً أيُّ إخلالٍ بالاتفاق / واكد عدمَ القَبولِ بأية تنازلات/ ودعا الجميعَ وعلى رأسهم السلطةُ السياسية في لبنان إلى الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق/ للتحركِ بفعاليةٍ ومواكبةِ الأيامِ الأخيرةِ للمُهلة بما يَضمنُ تنفيذَ الانسحابِ الكامل ‏وانتشارَ الجيشِ اللبناني حتى آخرِ شبرٍ من الأراضي اللبنانية وعودةَ الأهالي إلى قراهُم سريعا / وَضَعَ حزبُ الله الدولةَ أمام مسؤولياتِها / ولم يُضمِّنْ بيانَه كلمةَ مقاومة/ لكنَّ الإسرائيليَّ من سلاح الإشارةِ يَفهم/ وكي لا يُستدرَجَ البلدُ إلى الفَخ الإسرائيلي بإطالة أمَدِ الاحتلال/ ما على الدولةِ بحكومتِها وجيشِها سوى إعطاءِ العِلم والخبر لرُعاةِ الاتفاق وقواتِ اليونفيل العاملة على ضمانه بأنَّ الجيشَ اللبناني سيُكمِلُ انتشارَه على كامل أرض الجنوب ابتداءً من فجر الأحد/ تاريخِ انتهاءِ مُهلةِ الشهرين/./ وعلى مَسافةِ الأيامِ الثلاثة المتبقية رُصِدت زيارةُ رئيسِ اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز الى عين التينة ترافقُه السفيرة ليزا جونسون/ وفي ردٍّ على سؤالٍ حول مضمونِ الزيارة وما نتج عنها: اكتفى رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري بالقول: لا تعليق/./ / ووَفقَ معلوماتِ الجديد فإنَّ اجواءَ بري تَخْلَصُ الى انْ لا أحدَ يستطيعُ أن يغطِّيَ تأخيرَ الانسحاب ولو لدقيقةٍ واحدة/ وأن أهاليَ المناطقِ المحتلة مصرُّون على حقِ العودة يومَ الاحد المقبل ولو تحت النار /./