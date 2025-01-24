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محليات

أوساط متابعة لتأليف الحكومة لـ"الجديد": حملة حَصلت للضغط على سلام إلاّ أنّه متمسّكٌ بما قاله في بعبدا بأنّ المالية ليست حِكراً على أيِّ طائفة

2025-01-24 | 13:02
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أوساط متابعة لتأليف الحكومة لـ"الجديد": حملة حَصلت للضغط على سلام إلاّ أنّه متمسّكٌ بما قاله في بعبدا بأنّ المالية ليست حِكراً على أيِّ طائفة
أوساط متابعة لتأليف الحكومة لـ"الجديد": حملة حَصلت للضغط على سلام إلاّ أنّه متمسّكٌ بما قاله في بعبدا بأنّ المالية ليست حِكراً على أيِّ طائفة
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أوساط متابعة لتأليف الحكومة لـ"الجديد": حملة حَصلت للضغط على سلام إلاّ أنّه متمسّكٌ بما قاله في بعبدا بأنّ المالية ليست حِكراً على أيِّ طائفة

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القناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حاليا من جنوب لبنان بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته
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لارتكابهم جرائم مختلفة.. الجيش يوقف 6 أشخاص!
14:22

لارتكابهم جرائم مختلفة.. الجيش يوقف 6 أشخاص!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24 / 1 / 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ع.ع.) لاقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار.

14:22

لارتكابهم جرائم مختلفة.. الجيش يوقف 6 أشخاص!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24 / 1 / 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ع.ع.) لاقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار.

وحدات عسكرية انتشرت في شيحين والجبين.. إليكم بيان الجيش!
13:55

وحدات عسكرية انتشرت في شيحين والجبين.. إليكم بيان الجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان قالت فيه: "انتشرت وحدات عسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".

13:55

وحدات عسكرية انتشرت في شيحين والجبين.. إليكم بيان الجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان قالت فيه: "انتشرت وحدات عسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".

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