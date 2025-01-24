أوساط متابعة لتأليف الحكومة لـ"الجديد": حملة حَصلت للضغط على سلام إلاّ أنّه متمسّكٌ بما قاله في بعبدا بأنّ المالية ليست حِكراً على أيِّ طائفة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24 / 1 / 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ع.ع.) لاقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان قالت فيه: "انتشرت وحدات عسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".