أوساط متابعة لتأليف الحكومة لـ"الجديد": حملة حَصلت للضغط على سلام إلاّ أنّه متمسّكٌ بما قاله في بعبدا بأنّ المالية ليست حِكراً على أيِّ طائفة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان قالت فيه: "انتشرت وحدات عسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".