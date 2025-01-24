لارتكابهم جرائم مختلفة.. الجيش يوقف 6 أشخاص!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24 / 1 / 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ع.ع.) لاقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار.