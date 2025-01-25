إسرائيل تطلق النار في بلدة القنطرة.. وإصابة مواطن!

كتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على منصة إكس: "ساعات وتنتهي مهلة الـ 60 يومًا.. إذا لم يحصل الانسحاب الكامل، فإننا أمام مشهد يعزز مشروعية المقاومة للاحتلال بأبلغ من أي بيان، مهما كان نوعه. ولكن هذا لا يعني التصرف بعيدًا عن الحكمة والمصلحة. وليستحِ كل من يبرر للعدو وليخجل من حقارته، لأن العدو معتد دائم بماهيّته".