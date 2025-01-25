إسرائيل تطلق النار في بلدة القنطرة.. وإصابة مواطن!

كتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على منصة إكس: "ساعات وتنتهي مهلة الـ 60 يومًا.. إذا لم يحصل الانسحاب الكامل، فإننا أمام مشهد يعزز مشروعية المقاومة للاحتلال بأبلغ من أي بيان، مهما كان نوعه. ولكن هذا لا يعني التصرف بعيدًا عن الحكمة والمصلحة. وليستحِ كل من يبرر للعدو وليخجل من حقارته، لأن العدو معتد دائم بماهيّته".
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه الخاص على منصّة أكس:" على الجميع في هذه اللحظة الدقيقة والمفصليّة أن يساهموا في تسهيل تشكيل الحكومة، حفاظاً على الزخم الناجم عن الدعم العربيّ والدولي وهو أساسي للخروج من هذا الزمن الرديء".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غداً، غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وانخفاضها في الداخل، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة ويتوقع ان تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 50 كم/س في البقاع الشمالي في الفترة المسائية، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطه فجر الإثنين لتلامس ال 1500 متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.