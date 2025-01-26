بالفيديو -مسيّرة اسرائيلية تلقي قنبلة على المواطنين في بلدة بني حيان ووقوع إصابات

مسيّرة اسرائيلية تلقي قنبلة على المواطنين في بلدة بني حيان ووقوع إصابات pic.twitter.com/TGm5vUuAUS
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 26, 2025
مسيّرة اسرائيلية تلقي قنبلة على المواطنين في بلدة بني حيان ووقوع إصابات pic.twitter.com/TGm5vUuAUS
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية:
كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عبر منصة “اكس”: