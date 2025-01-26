فيديو- سيدة جنوبية تواجه الدبابات الإسرائيلية

سيدة جنوبية تواجه الدبابات الإسرائيلية #أخبار_الجديد pic.twitter.com/GNaOUJF4eh
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 26, 2025
سيدة جنوبية تواجه الدبابات الإسرائيلية #أخبار_الجديد pic.twitter.com/GNaOUJF4eh
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية:
كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عبر منصة “اكس”: