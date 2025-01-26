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محليات

معوض: لتنسحب إسرائيل والحزب يسلّم سلاحه!

2025-01-26 | 11:41
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معوض: لتنسحب إسرائيل والحزب يسلّم سلاحه!
معوض: لتنسحب إسرائيل والحزب يسلّم سلاحه!

كتب النائب ميشال معوض عبر منصة "إكس":

"لنقف جميعاً خلف الجيش اللبناني والشرعية، ولنتوحد معاً في دعم تعليمات الجيش لحماية أهلنا واستعادة سيادتنا بالكامل.

وأكد معوض في منشوره أن على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية وبلداتنا وقرانا إلى ما وراء الخط الأزرق، طبقاً لما تنص عليه اتفاقية وقف إطلاق النار. كما شدد على ضرورة أن يسارع حزب الله لتسليم المراكز والسلاح للدولة اللبنانية، بدءًا من جنوب الليطاني، كما نصت الاتفاقية التي وافق عليها الحزب بنفسه.

وقال معوض: "حان الوقت لطي صفحة الدم والدمار، وهذا لن يتحقق إلا بالالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار بكل بنودها. يجب وقف تعطيل تشكيل الحكومة لتتمكن الدولة من حماية لبنان وسيادته وشعبه."

وأضاف معوض: "نتقدم بكل التعازي لعائلات الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، ونراهن على الدولة لاستعادة الأراضي والممتلكات، تمهيدًا لإعادة إعمار ما دمرته الحرب."

معوض: لتنسحب إسرائيل والحزب يسلّم سلاحه!

محليات

ميشال معوض

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

جنوب لبنان

حزب الله

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