مراسل الجديد: بدء تجمع المواطنين عند مداخل بلدة ميس الجبل للدخول اليها مع الجيش اللبناني

وزارة الصحة: 24 شهيداً و 134 جريحاً الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي على المواطنين يوم أمس

وزارة الصحة: 24 شهيداً و 134 جريحاً الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي على المواطنين يوم أمس