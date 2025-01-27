نبيل نقولا في رسالة الى بري: ما تضيعوا البوصلة

وجه النائب السابق نبيل نقولا رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قال فيها:

"إن ما حدث في الأمس ورغم أحقيته لا يقابل بالإستفزازات لمناطق لبنانية كانت ملجأ لإخوتهم اللبنانيين في زمن الحرب والتدمير من قبل العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "دولة الرئيس ما أحوجنا اليوم لحكمة الإمام المغيب موسى الصدر ولقائد الشهداء سماحة السيد حسن نصرالله الذين ما كانوا قبلوا بهكذا تصرفات إستفزازية لإخوتهم في الوطن، خصوصا أن إسرائيل ما زالت على أهبة الإستعداد للإنقضاض على الأراضي اللبنانية".

وتابع: "دولة الرئيس ما تضيعوا البوصلة. معركتنا في الجنوب وليس في مغدوشة ولا عين الرمانة. الوطن في حاجة الى الهدوء والرئيس جوزاف عون ليس في الضفة الأخرى كذلك الأمر الرئيس المكلف نواف سلام".

وختم: "دولة الرئيس محاربة الرئيس ميشال عون كلفت الوطن انهيارا إقتصاديا رهيبا، فلا تستعملوا الطريقة ذاتها مع الرئيس جوزاف عون لأنها ستؤدي هذه المرة لضياع الوطن وليس الجنوب فقط".