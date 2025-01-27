وزارة الصحة تصدر حصيلة محدثة لاعتداءات العدو جنوب لبنان اليوم
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين والجرحى إلى سبعة عشر جريحًا من بينهم طفل ومسعف من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في خلال قيامه بواجبه الانقاذي الانساني.
وجاءت الحصيلة التفصيلية وفق التالي:
- العديسة: شهيد وثلاثة جرحى
- برج الملوك: جريحين
- حولا: ستة جرحى
- مركبا: ثلاثة جرحى
- يارون: جريح
- بني حيان: شهيد وجريحين