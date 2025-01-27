وزارة الصحة تصدر حصيلة محدثة لاعتداءات العدو جنوب لبنان اليوم

عيترون، حولا، ميس الجبل، بليدا، الخيام، كفركلا ودير ميماس.. هذه لم تعدْ اسماءَ قرىً عَصَى عليها الاحتلال، بل كانت وغيرُها: جمهورياتِ قلوب.. طالعة مع عسكرها الى الجنوب، وفي يوم تحريرِها الثاني عبَرَت ناسُ القرى عن اتفاقيات الليل وخَرجت الى نهار بلداتِها وحقولِها وبساتينِها ومَرَّت في شوارعِها تتفقدُ احوالَها، من فوق رصاصِ الاحتلال كانتِ الحشودُ تَنتظرُ بالطوابيرِ للدخول.. مسبوقةً بشيوخٍ وعِماماتٍ وبضباطِ جيشٍ ونُخَبٍ عسكرية تَقدمتِ الزحفَ البشري