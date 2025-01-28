الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"الأخبار": السعودية تمنح سلام مهلة حاسمة؟!

2025-01-28 | 01:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأخبار&quot;: السعودية تمنح سلام مهلة حاسمة؟!
"الأخبار": السعودية تمنح سلام مهلة حاسمة؟!

جاء في صحيفة "الأخبار":

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات تُشير إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون خلال أيام قليلة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن ما تبقى هو أمر تقني يتعلق بتوزيع الحقائب التي تم التوافق على معظمها. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، بدأ يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية للإسراع بتشكيل الحكومة، حيث أبلغه الموفد السعودي للبنان، يزيد بن فرحان، بأن أمامه مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة.

وفي السياق نفسه، ذكرت الصحيفة أن ميقاتي تبنّى اسم النائب السابق ياسين جابر لوزارة المالية بعد التشاور مع الأمريكيين الذين اعتبروه خيارًا مناسبًا. كما تم حسم الحصة الشيعية في الحكومة والتي ستشمل وزارة المالية إلى جانب وزارتي العمل والصحة، مع ترشيح الدكتور علي رباح لتولي وزارة الصحة. كما يُرجح أن تتولى وزارة البيئة حزب الله وحركة أمل.

وتتواصل النقاشات حول الحصة المسيحية، حيث تُرشح "القوات اللبنانية" أسماء مثل طوني الرامي وجو صدي لحقائب خدماتية، بينما يسعى ميقاتي إلى تكليف عامر البساط بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتجري أيضًا مفاوضات حول تعيين القاضي هاني حلمي الحجار وزيرًا للداخلية، مع إمكانية إسناد وزارة الخارجية إلى بول سالم.

وفي خضم هذه الضغوطات، أشار مصدر في الصحيفة إلى أن ميقاتي يشعر بضرورة اتخاذ قرار حاسم، رغم الضغوط من الداخل وخاصة من جماعة "كلنا إرادة" و"التغييريين"، مع الحفاظ على التوازنات الداخلية الحساسة.

"الأخبار": السعودية تمنح سلام مهلة حاسمة؟!

محليات

نواف سلام

الحكومة اللبنانية

الثنائي الشيعي

نجيب ميقاتي

السعودية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: الجيش الإسرائيلي أفرج عن 6 مواطنين اختطفهم صباح الأحد من بلدة عيترون جنوب لبنان
الحريري يعود بكلمة مفصلية! (الأنباء الكويتية)

اقرأ ايضا في محليات

مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات من قصر بعبدا
Play
07:52
Play

مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات من قصر بعبدا

مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات من قصر بعبدا

07:52

مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات من قصر بعبدا

مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات من قصر بعبدا

لليوم الثالث على التوالي.. الجديد تواكب عودة الأهالي إلى الجنوب
Play
07:33
Play

لليوم الثالث على التوالي.. الجديد تواكب عودة الأهالي إلى الجنوب

لليوم الثالث على التوالي.. الجديد تواكب عودة الأهالي إلى الجنوب

07:33

لليوم الثالث على التوالي.. الجديد تواكب عودة الأهالي إلى الجنوب

لليوم الثالث على التوالي.. الجديد تواكب عودة الأهالي إلى الجنوب

أمن الدولة تدهم مستودعاً للمستحضرات الطبية
07:13

أمن الدولة تدهم مستودعاً للمستحضرات الطبية

دهمت دوريّة من أمن الدولة - مديريّة البقاع الإقليميّة، برفقة مندوبة عن وزارة الصحة، مستودعًا للمستحضرات والأدوات الطبيّة في جديتا، يعود للمواطن (ب. ص.).

07:13

أمن الدولة تدهم مستودعاً للمستحضرات الطبية

دهمت دوريّة من أمن الدولة - مديريّة البقاع الإقليميّة، برفقة مندوبة عن وزارة الصحة، مستودعًا للمستحضرات والأدوات الطبيّة في جديتا، يعود للمواطن (ب. ص.).

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025