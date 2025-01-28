ميقاتي يطالب بمتابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل

تقدم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالشكر من الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي بذلها لإطلاق 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية".



وطلب "من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين 9 الآخرين المحتجزين في إسرائيل".



وأشار الى أن "هذا الملف كان بنداً اساسياً في الاتصالات التي أجراها مع الجانب الاميركي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان".



وكان رئيس الحكومة إجتمع في مكتبه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس وبحث معه شؤونا تتعلق بعمل الوزارة.

وأعلن الوزير كلاّس أنه شكر الرئيس ميقاتي على الجهود الكبيرة التي بذلها للحفاظ على استقرار البلد وسلامته وكرامته.



وأضاف: نتمنى ان تتشكل حكومة العهد الاولى في اسرع وقت فينطلق العمل بزخم وطني، وتكون الحكومة الجديدة عنواناً للنهوض و إستعادة ثقة الشباب و حماية مستقبلهم.



واجتمع رئيس الحكومة مع كل من النائبين إيهاب مطر ومحمد يحيى.



كما استقبل المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير.