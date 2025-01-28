سفيرة الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع الرئيس سلام الإصلاحات اللازمة لإعادة بناء ثقة اللبنانيين بالدولة

Very constructive meeting with PM-designate @nawafasalam. We discussed the many reforms needed to rebuild the confidence of the Lebanese citizens in the state. Political leaders should support him in this critical period of government formation. pic.twitter.com/glhhPSbtci
— Sandra De Waele (@EUAmbLebanon) January 28, 2025
Very constructive meeting with PM-designate @nawafasalam. We discussed the many reforms needed to rebuild the confidence of the Lebanese citizens in the state. Political leaders should support him in this critical period of government formation. pic.twitter.com/glhhPSbtci
وجه رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" إبراهيم أمين السيد رسالة إلى "أهلنا المقاومين في جنوب لبنان"، قال فيها: "سلام الى عقولكم وقلوبكم والى أرواحكم ودمائكم وجراحاتكم، سلامٌ الى أقدامكم أينما وطأت تطّهر الأرض من رجس المجرمين والوحوش الصغار والكبار، لقد اختبر عدوكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف على كنهه وطبيعته، هذا السلاح لا يعرفه الا الله والراسخون في العلم والمؤمنون المتّقون".
صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي: "في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون - مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية".