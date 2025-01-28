بري عن توزير المالية: خيارنا ياسين جابر!

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لقناة "الحرة" أن "الثنائي الشيعي لا يتحمل مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند الثنائي الشيعي، بل إن البعض يتذرعون بذلك في محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية".



وفي هذا السياق، عبّر بري عن أمله في أن "تُبصر الحكومة النور في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن الثنائي الشيعي يسعى لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية.



وأوضح بري في حديثه أنه "خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر، والحملة التي تُشن ضده غير مبررة". واعتبر أن هذا الاختيار يأتي من باب الكفاءة والخبرة في هذا المجال، رافضا الهجوم الإعلامي الذي استهدفه.





وفيما يتعلق بالمسيرات التي جرت باستخدام الدراجات النارية، قال بري: "سهرت حتى منتصف الليل متابعا للموضوع، وقد أصدرت حركة أمل بيانا وموقفا صارما بشأنها".



وكانت قد أفادت مصادر نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لـقناة "الحدث"، بأنه لا توجد أي مشكلة بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام والثنائي "أمل" و"حزب الله".



كما أضافت المصادر أن المرشح لوزارة المالية هو النائب ياسين جابر.



وأكدت المصادر أنه لا يوجد أي تعارض مع نواف سلام، وأن الحكومة قد تُشكّل هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف يقوم حالياً بمهامه في عملية التأليف.



وتطرقت المصادر إلى الوضع الوطني والدستوري، مؤكدة أن رئيس الجيش اللبناني، جوزاف عون، يقوم بواجباته على أكمل وجه.



وفيما يتعلق بالوضع الأمني في الجنوب، أوضحت المصادر أن لبنان يلتزم بتطبيق الاتفاقات المعمول بها في المنطقة الجنوبية، في حين أن إسرائيل تواصل خرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.



وفي سياق متصل، شددت المصادر على رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن عودة الأهالي إلى قراهم في جنوب لبنان هو حق مكفول لهم، ولن يُسمح بأي احتلال لأي مساحة من أراضي الجنوب