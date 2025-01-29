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محليات

رعد عن الاعتداءات الإسرائيلية: مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم ضد شعبنا

2025-01-29 | 04:07
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رعد عن الاعتداءات الإسرائيلية: مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم ضد شعبنا
رعد عن الاعتداءات الإسرائيلية: مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم ضد شعبنا

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: "ان العدوان الصهيوني الغادر والمُدَان على بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الجنوبيَّتين ليلَ أمس، هو مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم والمتواصل الذي يمثله الكيان الاسرائيلي ضد شعبنا وبلدنا وضد أمن واستقرار شعوب ودول منطقتنا كافة"

أضاف: "ان غض الطرف الدولي المزمن عن تجاوزات هذا الكيان الغاصب وتماديه في الاعتداءات، أوصله إلى ما هو عليه اليوم من تنمُّرٍ وعربدةٍ وتجاوز لكل القواعد والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يؤكد ويعزز قناعتنا وقناعة كل الشعوب الحرة في العالم بحقها المشروع في تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية ومقاومة الاعتداءات والتصدي للمعتدين".
تابع: "إن حق شعبنا في لبنان بالتصدي للإحتلال وللإعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه، ومن الطبيعي أن تتضافر عزيمة شعبنا المقاوم مع جهود الدولة ومؤسساتها المعنية حين تتصدى للقيام بواجباتها في حماية الشعب والبلاد وهو ما نصبو إليه في لبنان وندعو إليه بترقب وأمل وواقعية".
رعد عن الاعتداءات الإسرائيلية: مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم ضد شعبنا

محليات

محمد رعد

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