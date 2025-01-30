سيل من النفايات يحاصر نهر أبو علي في طرابلس (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون في مكتبه قبل ظهر اليوم.
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقوفه الى جانب الجامعة اللبنانية وتصميمه على "معالجة المشاكل التي تعاني منها لما فيه المصلحة العليا للتربية الجامعية في لبنان والمحافظة على دورها"، مشددا على "ضرروة إبعاد الجامعة اللبنانية عن المهاترات السياسية والطائفية والمذهبية".