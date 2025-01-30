صرخة من الضاحية: "أرزاقنا راحت وما شفنا ليرة بعد"! (فيديو)



أطلق أحد أصحاب المؤسسات التجارية في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت "أبو ربيع غبريال" صرخة ونداء عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر شريط فيديو أشار فيه الى الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها نتيجة عدم حصوله على تعويضات عن الاضرار التي تعرضت لها 3 مؤسسات تجارية يملكها في الضاحية. وقال أنه "منذ 4 اشهر، خسر مؤسساته الثلاثة التي تشكل مصدر رزقه الوحيد له ولعائلته وأولاده، وحتى اليوم لم يلتفت لنا أحد، ولم نحصل على ليرة واحدة". وتابع: "أطالب المعنيين بوضع خطة طارئة لأصحاب المؤسسات الصغيرة"، واضاف: "ما قبل 27 أيلول ليس كما بعده، الأمور أصحبت صعبة جداً".