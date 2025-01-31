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محليات

بيان توضيحي لوزير الاتصالات عن اشكال بين موظفة وأحد مستشاريه

2025-01-31 | 03:46
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بيان توضيحي لوزير الاتصالات عن اشكال بين موظفة وأحد مستشاريه
بيان توضيحي لوزير الاتصالات عن اشكال بين موظفة وأحد مستشاريه

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:

أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.

ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.

ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.
بيان توضيحي لوزير الاتصالات عن اشكال بين موظفة وأحد مستشاريه

محليات

وزارة الاتصالات

لبنان

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