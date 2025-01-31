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محليات

جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

2025-01-31 | 09:49
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جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معراب: "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته ونريد حكومة فاعلة و"شغّالة" ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب".

وتابع: "منطق عدم وجود احزاب في الحكومة لا نقبل به ونحن كحزب نريد أن نشترك فيها"، مضيفاً: "العمل السياسي يقوم على الأحزاب ولا يجوز معاملة حزب أساء للبنان كما تُعامَل القوات".
وقال جعجع: " من مصلحة الرئيسين عون وسلام أن يكون لهما أكبر حضور قواتي في مجلس الوزراء لأن القوات هي أكثر حزب يتشارك معهما بما طرحه عون في خطاب القسم وسلام في كلمته بعد تكليفه بتشكيلة الحكومة ناهيك عن عمل القوات في الوزارات السابقة التي توليناها".
وعن الرئيس المكلف نواف سلام قال جعجع انه "بمواصفات جديدة نتمنى معه الخروج بحكومة جديدة".
ورداً على سؤال حول حقيبة المالية قال : " نحن مع أن تعطى وزارة المالية هذه المرة انطلاقاً بكل الظروف التي تحيط فينا الى شيعي ولكن ليس لأحد له علاقة بحزب الله وحركة امل".
جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

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