فيديو مرعب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا



مشاهد توثق للحظات الأولى للكارثة بعدما سقطت طائرة على المنازل في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية تاتي هذه الحادثة بعد 48 ساعة فقط من حادثة اصطدام طائرة ركاب بمروحية تابعة للجيش قتل فيها 67 شخص #أخبار_الجديد pic.twitter.com/9TUrzboZgm