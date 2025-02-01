فيديو مرعب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا
مشاهد توثق للحظات الأولى للكارثة بعدما سقطت طائرة على المنازل في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية تاتي هذه الحادثة بعد 48 ساعة فقط من حادثة اصطدام طائرة ركاب بمروحية تابعة للجيش قتل فيها 67 شخص #أخبار_الجديد pic.twitter.com/9TUrzboZgm
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 1, 2025
فيديو مرعب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا
مشاهد توثق للحظات الأولى للكارثة بعدما سقطت طائرة على المنازل في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية تاتي هذه الحادثة بعد 48 ساعة فقط من حادثة اصطدام طائرة ركاب بمروحية تابعة للجيش قتل فيها 67 شخص #أخبار_الجديد pic.twitter.com/9TUrzboZgm
كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على منصة إكس فقالت: "تضاف جريمة قتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في منطقة بصاليم اليوم إلى سجلٍ آخذٍ بالاتّساع من الفوضى الأمنية."