إنتشار وحدات عسكرية في بلدة عيترون – بنت جبيل في القطاع الأوسط

انتشرت وحدات عسكرية في بلدة عيترون – بنت جبيل في القطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بما فيها حرق المنازل في عدة بلدات منها عيترون - بنت جبيل ورب… pic.twitter.com/9OnZUQgiM2
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 1, 2025
انتشرت وحدات عسكرية في بلدة عيترون – بنت جبيل في القطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بما فيها حرق المنازل في عدة بلدات منها عيترون - بنت جبيل ورب… pic.twitter.com/9OnZUQgiM2
يدخل التكليف أسبوعه الثالث وسط أجواء توحي بعدم رضى أي من الافرقاء، وفي آخر المعطيات المرتبطة بمحاولات التأليف، تقول مصادر الثنائي للجديد إن كل الوزراء الشيعة تم التوافق عليهم مع الرئيس المكلف، حتى الوزير الخامس الذي كان من المفترض أن توكل مهمة تسميته الى رئيسي الجمهورية والحكومة تم التفاهم عليه مع الثنائي، بعدما جرى استبدال اسم علاء حميه باسم آخر لارتباط حمية بمشروع أخضر بلا حدود، وموقعه كنائب رئيس مؤسسة إيدال.