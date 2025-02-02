كنعان: يجب الضغط على مفوّضيّة شؤون اللاجئين كي تدفع الأموال للنازحين في سوريا فقط
دعا النائب ابراهيم كنعان "البلديّات المتنيّة الى التشدّد في ملفّ النازحين"، كما دعا "الحكومة، فور ولادتها، الى ممارسة شتّى أنواع الضغط على مفوّضيّة شؤون اللاجئين كي تدفع الأموال للنازحين في سوريا فقط، فهذا الإجراء هو الأكثر فاعليّة لعودتهم. وإلا، فلندرس خيار امتناع المصارف اللبنانيّة عن تحويل الأموال لهم".
وشدّد كنعان على أنّ "ارتفاع معدّل الجريمة لدى السوريّين بات يشكّل خطراً على حياة لبنانيّين كثيرين، يُضاف الى الخطر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مشيراً الى أنّ "تنظيم عودتهم بات واجباً وطنيّاً، خصوصاً بعد سقوط حجّة المناطق غير الآمنة".