مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية عند الساتر الترابي في بلدة يارون

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 4- 5 و6 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) نهاري الاثنين والجمعة مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات .
واصل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري جولاته المناطقية، وحط أمس السبت في عرسال، حيث شارك في اللقاء الموسع الذي نظمته منسقية عرسال - الهرمل لأعضاء مكتب ومجلس ودوائر المنسقية وفاعليات المنطقة، في حضور النائب السابق بكر الحجيري، عضو المكتب السياسي طارق الحجيري، تحضيراً لإحياء الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يوم الجمعة في 14 شباط الجاري، على الضريح في وسط بيروت، في حضور الرئيس سعد الحريري، تحت عنوان "بالعشرين عساحتنا راجعين".