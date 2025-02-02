عدوان عن ايصال المعارضة للقاضي نواف سلام: "مش ندمانين بس مش مرتاحين"!

أشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان، إلى أن "هناك نواب من حزب الله ما زالوا يتحدثون عن استمرار المقاومة في وقت على الحكومة الجديدة أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار وتمنع وجود أي سلاح غير شرعي، وعلى حزب الله أن يتحول الى العمل السياسي، ونتمنى مشاركته بالحكومة إنما دون العمل العسكري، وتطبيق اتفاق وقف النار على كامل الاراضي اللبنانية".

