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محليات

عدوان عن ايصال المعارضة للقاضي نواف سلام: "مش ندمانين بس مش مرتاحين"!

2025-02-02 | 14:47
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عدوان عن ايصال المعارضة للقاضي نواف سلام: &quot;مش ندمانين بس مش مرتاحين&quot;!
عدوان عن ايصال المعارضة للقاضي نواف سلام: "مش ندمانين بس مش مرتاحين"!

أشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان، إلى أن "هناك نواب من حزب الله ما زالوا يتحدثون عن استمرار المقاومة في وقت على الحكومة الجديدة أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار وتمنع وجود أي سلاح غير شرعي، وعلى حزب الله أن يتحول الى العمل السياسي، ونتمنى مشاركته بالحكومة إنما دون العمل العسكري، وتطبيق اتفاق وقف النار على كامل الاراضي اللبنانية".

ولفت عدوان في حديث للجديد، الى اننا "لا نريد أن يبدأ عهد الرئيس جوزاف عون "بدعسة ناقصة"، ونحن نريد من رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أجوبة على أسئلة عديدة، أبرزها مسألة عدم تمثيل الأحزاب في الحكومة، كما نريد من سلام توضيحاً للمعايير المعتمدة في تشكيل الحكومة، ولا مانع لدينا للإجتماع به والحديث في هذا الملف".

وأردف "اللبنانيون انتظروا الشفافية بالعهد الجديد وإذ بهم تفاجأوا بالغموض في ملف تشكيل الحكومة، والمعارضة ساهمت بايصال القاضي نواف سلام وكنا رأس حربة "مش ندمانين بس مش مرتاحين"، متسائلاً: "هل تبلغ الرئيس المكلف بأن حزب الله أصبح حزباً سياسياً دون سلاح؟ ومن حركة أمل عدم تعطيلهم الإصلاح؟، وعلى رئيس الحكومة المكلف أن يبرر منح كل وزارة لأي فريق سياسي، وإلا فليعلن حكومته ويبقى على البرلمان أن يمنح الثقة".
عدوان عن ايصال المعارضة للقاضي نواف سلام: "مش ندمانين بس مش مرتاحين"!

محليات

جورج عدوان

نواف سلام

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