النائب نبيل بدر لـ "الجديد": تشكيل الحكومة يجب ان يكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولكن على الأخير ان يقف عند خاطر القوى السياسية فهي من ستمنحه الثقة