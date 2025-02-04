بري: إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية

بري توجه بالشكر إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على وقوفهم الدائم والداعم للبنان في كل الحقبات وعلى مختلف المستويات إنسانياً وإنمائياً ودعم المؤسسة العسكرية. كما ووضع رئيس الوزراء القطري في أجواء الإنتهاكات الإسرائيلية لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 وإتباع إسرائيل لسياسة تدمير الممنهج للقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وتحويلها الى أرض محروقة ناهيك عن الإمعان بعدم تنفيذ الاتفاق وتعطيل عمل اللجنة الخماسية.

وأكد لرئيس وزراء قطر انه سوف يزوده بتوثيق مفصل عن كل الإنتهاكات والخروق الإسرائيلية اليومية لبنود الإتفاق.