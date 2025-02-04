بري: إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والوفد المرافق، في حضور سفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان قطر.
بري توجه بالشكر إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على وقوفهم الدائم والداعم للبنان في كل الحقبات وعلى مختلف المستويات إنسانياً وإنمائياً ودعم المؤسسة العسكرية. كما ووضع رئيس الوزراء القطري في أجواء الإنتهاكات الإسرائيلية لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 وإتباع إسرائيل لسياسة تدمير الممنهج للقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وتحويلها الى أرض محروقة ناهيك عن الإمعان بعدم تنفيذ الاتفاق وتعطيل عمل اللجنة الخماسية.
وأكد لرئيس وزراء قطر انه سوف يزوده بتوثيق مفصل عن كل الإنتهاكات والخروق الإسرائيلية اليومية لبنود الإتفاق.