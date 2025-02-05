الحريري سيبعث برسالة ودّ كبيرة إلى الرئيس عون وسيدعم الحكومة! (الأخبار)
أشارت صحيفة "الاخبار" الى انه ليس واضحاً بعد، القرار النهائي الذي سيتخذه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بشأن الموقف السياسي في خطابه في الذكرى العشرين لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في 14 شباط، والمُفترض أن يلقيه وسط حشد شعبي يسعى تيار "المستقبل" إلى أن يكون نوعياً. وفيما يقول متواصلون معه إنه سيؤكد على الموقف العام من المسائل الوطنية، وسيكون له موقف من التغيير في سوريا، وسيتطرق إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة، إلا أن الموقف الأساسي الذي يجري تدارسه يتعلق بدور تياره في الحياة السياسية، خصوصاً أن البلاد مقبلة على استحقاقيْن انتخابيَّيْن، بلدي ونيابي، خلال 15 شهراً.
وعلمت "الأخبار" أن "الحريري سيبعث برسالة ودّ كبيرة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسيعلن دعمه للحكومة الجديدة سواء شُكّلت أم لا، وهو ما سبق أن أبلغه الحريري لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما بعد تسمية الأخير".
وفيما تراقب أوساط التيار الأزرق التشكيلة الحكومية المرتقبة، نفى المتصلون بالحريري أن "يكون قد طلب من سلام تسمية وزراء أو إسناد حقائب إلى أشخاص بعينهم، وقال هؤلاء إن الحريري يعرف أن سلام قد لا يكون في وارد افتعال مشكلة مع التيار، لكنه ليس في صدد منحه أي ميزات تفاضلية، خصوصاً أنه يواجه مشكلة مع الكتل النيابية السنّية، ولا سيما في بيروت والشمال".