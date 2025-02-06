بالفيديو: اللقاء الأول.. وسلام وكلام من دار الفتوى!

وثق مراسل الجديد، ريكاردو الشدياق، لحظة وصول الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في أول لقاء بينهما منذ وصول سلام إلى لبنان.