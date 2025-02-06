جريمة سرقة مدبرة في البياضة.. هذا ما حصل!

"بتاريخ 29-1-2025، ادعى المواطن ر. م. (من مواليد عام 1983)، لدى مخفر بكفيا في وحدة الدرك الإقليمي ضد سيدة تدعى:ك. ح. (من مواليد عام 1990، سورية) كانت تحضر إلى منزله الكائن في البياضة - قرنة شهوان، للاعتناء بطفله والقيام بالأعمال المنزلية بجرم السرقة بالكسر والخلع. وأن المسروقات عبارة عن مبلغ مالي ومجوهرات وألبسة وأحذية، مقدرا قيمتها بعشرين ألف دولار أميركي.

من خلال المتابعة الحثيثة التي قام بها عناصر المخفر المذكور، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان، تم استدراج المشتبه فيها وتوقيفها في بكفيا وضبط بعض المسروقات في حوزتها.

بالتحقيق معها، اعترفت بمانسب إليها، وأنها أقدمت على فعلها بتحريض من المدعو (ب. ع.) وباعت قطعة ذهبية من المسروقات - تمت استعادتها.

أعيد قسم من المسروقات المضبوطة إلى المدعي، وأحيلت الموقوفة إلى القطعة المعنية للتوسع في التحقيق معها، عملا بإشارة القضاء المختص".