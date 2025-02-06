مارك ضو: لا اعتذار ولا خامس

معلومات الجديد: الرئيس المكلف أصر خلال الاجتماع الثلاثي اليوم في بعبدا على اسم لميا مبيض لوزارة التنمية الإدارية وبري قال له "طلبها مني ماكرون بحكومة سابقة وما قبلت" مؤكدا استعداده لمنح الرئيس المكلف لائحة بأسماء أخرى للحقيبة الخامسة