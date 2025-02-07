ينتحل أسماء وهمية للقيام بعمليات سرقة.. هكذا تم توقيفه

اصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بياناً اعلنت فيه انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تمّ بتاريخ 20-12-2024 توقيف عدّة أشخاص يقومون بعمليّات سرقة بقوّة السّلاح وسلب أموال وهواتف خلويّة من حامليها في مناطق عدّة من محافظة بيروت من قبل مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وتوارِي أحدهم عن الأنظار وهو من أخطر المطلوبين."