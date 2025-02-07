زاخر بالحقد.. رعد يعلق على تصريح أورتاغوس

أصدر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بياناً رد فيه على تصريحات نائبة ‏المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا، وجاء في البيان:



أولًا، ما صدر عن القصر الجمهوري من بيان نأى بالرئاسة عمّا صرّحت به المبعوثة الأمريكية ‏كفانا الإطالة في التعليق على ما ورد في تصريحها، وهو زاخر بالحقد وبانعدام المسؤولية، ‏ويتطاول على مكوّن وطني في لبنان هو جزء من الوفاق الوطني ومن الحياة السياسية اللبنانية. في ‏تصريحها تدخّل سافر في السيادة اللبنانية وخروج عن كلّ اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات ‏العلاقات الدولية. ‏