وزير يرد على اورتاغوس: "وقحة والحزب أذل عصابتك"!

وأضاف: "حزب الله له أكبر تمثيل ديمقراطي في تاريخ لبنان وهو منتصر أبدا و شرف لأحرار العالم، وقد أذل عصابتك القاتلة في الخيام وأحرق رفاقك في شمع وعيتا وفي عديسة سحق نخبتهم."

وختم بيرم قائلاً: "ولبنان عصي عليك وعلى من فوقك ومن تحتك من غلمان أنذال خائبين".