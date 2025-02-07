وزير يرد على اورتاغوس: "وقحة والحزب أذل عصابتك"!
كتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ،عبر حسابه على منصة "اكس"، تعليقًا على تصريح نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس: "أيتها الوقحة الصهيونية راعية قتل الأطفال والبشر والحجر."
وأضاف: "حزب الله له أكبر تمثيل ديمقراطي في تاريخ لبنان وهو منتصر أبدا و شرف لأحرار العالم، وقد أذل عصابتك القاتلة في الخيام وأحرق رفاقك في شمع وعيتا وفي عديسة سحق نخبتهم."
وختم بيرم قائلاً: "ولبنان عصي عليك وعلى من فوقك ومن تحتك من غلمان أنذال خائبين".