حادثة مأساوية في حبوش.. ما تفاصيلها؟
افيد ان الشاب ب.ل.حساوي (17عاما) كان يلهو بمسدس حربي في منزله في بلدة حبوش -النبطية، عندما انطلق طلق ناري عن طريق الخطأ ، ليصيب صديقه الذي كان معه في الغرفة ويدعى ش. ج. درويش (17عاما)
اصابة قاتلة، وعندما شاهد حساوي صديقه درويش مضرجا بدمائه امامه اقدم على اطلاق النار على رأسه ،
وتم نقل جثة درويش والمصاب حساوي الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، حيث فارق حساوي الحياة متأثرا باصابته ، فيما حضرت الى مكان الحادث دورية من الادلة الجنائية ومخابرات الجيش وفتحوا تحقيقات بملابساته.