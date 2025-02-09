أمطار غزيرة وثلوج.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الإثنين غائما جزئيا إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج إعتباراً من ارتفاع 1200 متر وما فوق.





- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً اعتباراً من ظهر اليوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام القادمة مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، يشتد تأثيره يوم الخميس المقبل حيث تشتد غزارة الأمطار وسرعة الرياح ومن المتوقع ان ينحسر تدريجيا اعتبارا من صباح الجمعة وترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 لطرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة.



تحذير: من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من المساء خاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.



الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج إعتبارا من ارتفاع 1200 متر وما فوق.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث بعض الانفراجات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.



الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

